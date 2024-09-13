Экономика

Фермер из Псковского района собрал первый урожай черной смородины. ВИДЕО

У Александра и Галины Кривенковых в Псковском районе два участка, на которых они выращивают черную смородину - сорт Церера, наиболее подходящий для Псковского региона. Благодаря кропотливой работе фермеров заросшие деревьями и кустарником земли превратились в ягодные сады. В этом году удалось собрать первый урожай. Подспорьем для успеха проекта стала господдержка: на грантовые средства была приобретена техника, в том числе комбайн для сбора ягод.

О том, как новое оборудование помогло в сборе смородины, куда фермер планирует реализовывать ягоды и как развитию фермерского хозяйства способствуют меры поддержки - в репортаже ПЛН-ТВ.