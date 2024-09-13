Экономика

Зарплаты госслужащих в Псковской области повысят на 5,1% с 1 октября

Повышение зарплаты на 5,1% с 1 октября в Псковской области получат те работники, чьим работодателем является непосредственно государство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Согласно распоряжению правительства РФ от 15 августа 2024 года №2189-р, увеличение зарплаты с 1 октября 2024 года на 5,1% ждет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Речь идет о педагогах, преподавателях, медиках и других сотрудниках федеральных учреждений - университетов, медицинских центров, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах, а также гражданском персонале силовых ведомств.

Подобная индексация проводится ежегодно.

В частных же компаниях индексация зарплат происходит вне установленного графика, а согласно внутренним локальным документам.

«Следует отметить, что Роструд указывает на незаконность индексации оклада работника без реального увеличения его зарплаты. Нарушением является увеличение оклада при одновременном снижении показателей оценки эффективности труда (персональных коэффициентов), стимулирующих выплат и иных составляющих заработной платы работника. При индексации зарплаты должен повышаться ее реальный размер», - добавили в инспекции.