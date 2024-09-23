Экономика

Псковская область представила на международной выставке подарков шоколад и диффузоры

Псковская область представила на международной выставке подарков Presentica 2024 в Москве ароматические диффузоры бренда Divachi и корпоративный шоколад Влада Владимирова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники получили возможность презентовать свою продукцию на премиальном уровне в самом центре столицы страны, найти новых корпоративных клиентов, провести переговоры, заключить крупные контракты с заказчиками прямо в Гостином дворе, а также установить связи с профессиональными ассоциациями и государственными структурами. Центр поддержки предпринимательства Псковской области со своей стороны оказал содействие для участия представителей регионального бизнес-сообщества в выставке.

Выставка Presentica собрала более 300 крупных производителей и поставщиков подарков со всей России и СНГ. На выставке были представлены самые последние тренды и идеи подарков, включая продукцию премиум-класса, сезонные и праздничные подарки, деловые подарки, текстиль по индивидуальному заказу, уютный домашний декор, ювелирные украшения, сладкие подарки и многое другое. За время проведения выставки в ней приняли участие представители министерств России, правительства Москвы и администрации президента, крупные российские компании. Для посетителей также предусмотрели насыщенную деловую программу, в рамках которой прошли лекции, воркшопы, мастер-классы с участием ведущих бизнес-экспертов отрасли.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».