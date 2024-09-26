Экономика

Кофе может подорожать на 30% к концу года

Снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках этой продукции, привело к значительному росту цен на необжаренное зерно.

Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода — на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Пока в России это удорожание полностью не заложено в стоимость продукта на полках магазинов и готового напитка в кофейнях. Однако к концу 2024 года любителям кофе придется платить на 20–30% больше, предупреждают участники рынка.

Цены на зеленый (необжаренный) кофе за последние несколько месяцев значительно выросли, рассказали крупные в РФ сетевые кофейни. По словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, за последние два-три месяца закупочные цены увеличились на 30–35% в зависимости от сорта зерна. В Coffee Like говорят о подорожании на 10% за последние месяцы и на 35% за последний год, пишет «Коммерсантъ».