Экономика

Центробанк предложил установить универсальный QR-код на кассах магазинов

Банк России предлагает обязать торгово-сервисные предприятия использовать для оплаты на кассах только универсальный платежный QR-код, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме.

«Мы предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код, который будет работать на равноудаленной инфраструктуре. На наш взгляд, важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля. Такой проект закона готов, мы его будем обсуждать», - сказала Набиуллина.

Она также напомнила, что планируется закрепить на законодательном уровне обязанность осуществлять расчеты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий и банков, пишет ТАСС.

Ранее сегодня глава НСПК Дмитрий Дубынин сообщал, что уже порядка 560 тыс. торгово-сервисных предприятий используют универсальный платежный QR-код. Планируется, что уже к середине октября завершится его внедрение во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Также, по данным НСПК, универсальный QR-код позволит 206 банкам - участникам СБП и 4,7 млн торговых точек, работающим через СБП, а в дальнейшем - с цифровыми рублями, принимать платежи с его использованием. В рамках пилота его уже применяют 22 банка.