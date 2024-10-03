Экономика

Производство молока в Псковской области планируют нарастить до 225 тысяч тонн

Плановый показатель по надою молока в Псковской области - более 8 тысяч кг с одной коровы. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надой на одну корову у нас составляет порядка 8 тысяч кг. Стоит отметить, что мы произвели 176 тонн молока на текущий момент, это +105% к прошлому году. Прогноз на год - 225 тысяч тонн», - рассказал Андрей Козлов.

Депутат отметил, что по производству молока регион занимает 4 место по Северо-Западному федеральному округу.