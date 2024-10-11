Экономика

На единое пособие в 2025 году запланировали более 1,4 трлн рублей

На единое пособие в 2025 году запланировали свыше 1,4 трлн рублей, а еще порядка 322 млрд - в региональных бюджетах. Этими мерами поддержки планируется охватить почти 10 млн воспитывающихся в семьях детей, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«С 1 января 2023 года в нашей стране развернута целостная система поддержки семьи с детьми - это единое пособие. В 2025 году на эти выплаты запланировано бюджете более 1,4 трлн рублей и еще порядка 322 млрд в региональных бюджетах», - сказал он.

Министр добавил, что этими мерами поддержки будет охвачено почти 9,9 млн детей, воспитывающихся в семьях РФ, пишет ТАСС.