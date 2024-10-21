Экономика

Экспорт удобрений из России вырос благодаря высокому спросу на минералы

Экспорт минеральных удобрений из РФ растет за счет поставок карбамида и хлористого калия, следует из обзора MMI. По итогам января—сентября отгрузки карбамида из России увеличились на 7% год к году, до 7,2 млн тонн, хлористого калия — на 40%, до 6,9 млн тонн. Экспорт аммиачной селитры снизился на 1%, до 2,6 млн тонн, в основном из-за увеличения поставок на внутренний рынок.

По данным MMI, основными направлениями экспорта карбамида в январе—августе (данные за сентябрь по ключевым странам-импортерам не приводятся) были США, Индия и Бразилия, на которые пришлось 18%, 12% и 11% поставок соответственно. Лучшую динамику — на 73% год к году, до 1,06 млн тонн — показывает экспорт в США. Доля РФ на рынке США выросла за год с 22% до 26%.

Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков говорит, что США — традиционно крупный импортер карбамида. Росту поставок из России в 2024 году, по его словам, способствует хороший спрос внутри страны, привлекательная стоимость российской продукции, а также влияющие на спрос-предложение в мире факторы, такие как ограничение экспорта из Китая и крупные индийские тендеры.

Как сказано в обзоре MMI, индийский тендер компании NFL, завершившийся 23 сентября, перенаправил торговые потоки карбамида в Южную Азию, пишет «Коммерсантъ».

Для поставок более 1 млн тонн были отобраны преимущественно российские и ближневосточные компании, пишут аналитики. В целом, отмечают в MMI, прирост экспорта карбамида из РФ в 2024 году благодаря росту спроса на российские удобрения наблюдался по всем ключевым направлениям, кроме Гватемалы и Германии. По итогам 2024 года экспорт карбамида из России господин Братчиков прогнозирует на уровне около 10 млн тонн.

Экспорту хлористого калия, отмечают в MMI, способствует мировая конъюнктура, но существенных изменений объемов в большую или меньшую сторону аналитики в ближайшее время не ожидают. Основные импортеры хлористого калия из России в этом году — Бразилия, Китай, США. Поставки в эти страны за первые восемь месяцев выросли на 30%, 105% и 58% год к году, до 3,5 млн тонн, 2,75 млн тонн и 1,01 млн тонн соответственно, по данным MMI.

В июне президент РАПУ Андрей Гурьев говорил, что объем экспорта минеральных удобрений в этом году превысит рекорд 2021 года.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что на рынке карбамида установилась благоприятная для поставщиков ценовая конъюнктура.

Индекс ЦЦИ на карбамид на базисе FOB Балтика с конца августа по начало октября вырос на 9%, до $335 за тонну. Драйвером аналитики называют Индию. За этот период страна провела два тендера на импорт карбамида с разницей в несколько недель и совокупно закупила более 1,5 млн тонн, демонстрируя высокую активность, отмечают в ЦЦИ. По мнению некоторых участников рынка, продолжают аналитики, из-за высокого внутреннего спроса Индия может в скором времени объявить новый тендер, что поддержит рост цен. В связи с сезонным спросом будут наращивать закупки и другие крупные потребители, такие как Бразилия и Европа, а экспортные ограничения в Китае смещают баланс мирового спроса и предложения в пользу продавцов, считают в ЦЦИ.

Экспорт хлористого калия, по словам Максима Братчикова, до конца года с большой вероятностью останется на текущем среднем ежемесячном уровне в 1–1,1 млн тонн. Цены на хлористый калий либо немного увеличатся, либо останутся на том же уровне, а сезонный рост потребления из-за посевных кампаний в ключевых регионах импорта будет сбалансирован ранее ввезенными большими объемами, отмечает он.