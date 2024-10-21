Экономика

Более миллиона птиц содержится на сельхозпредприятиях Псковского района

5 тысяч коров, 52 тысячи голов свиней и 1 млн 150 тысяч голов птицы содержится в сельхозпредприятиях Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Реализовано скота и птицы на убой в живом весе более 26 тысяч тонн.

За 9 месяцев этого года сельхозпредприятиями произведено более 29 тысяч тонн молока, что на 6 тысяч тонн больше аналогичного периода прошлого года.

«Ежедневно на переработку отгружается более 105 тонн сырого молока. Значительный рост производства молока связан, прежде всего, с завершением поэтапного ввода в эксплуатацию компанией "ПсковАгроИнвест" современной фермы на 2086 коров, где ежедневно надаивают более 55 тонн молока», - рассказала Наталья Федорова.