Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Совет Федерации одобрил закон, который поднимает с 2025 года выше ранее запланированного уровня акцизы на алкогольную продукцию, табачные изделия, меняет параметры применения акциза к сладким напиткам.
Законопроект (№727330-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября, он входит в бюджетный пакет.
Одобренный закон увеличивает акцизные ставки на этиловый спирт, спиртосодержащие изделия, алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 18%, а также на сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 год, по сравнению с ранее запланированными уровнями.
Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию составит:
В 2024 году ставка акциза составляет 643 рубля за 1 литр.
Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) будет составлять:
Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов акциз составит:
Акциз на сидр, пуаре и медовуху может вырасти:
Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов вырастет:
На пиво крепостью выше 8,6 градуса акциз предложено установить:
Акциз на сигареты, папиросы составит:
В 2024 году акциз на сигареты и папиросы составляет 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1 тысячу штук.
С 2025 года подакцизной продукцией будут признаны фармацевтическая субстанция этилового спирта, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.
Изменение ставок акцизов на алкогольную продукцию позволит получить дополнительные доходы в бюджет в 2025-2027 годах в размере порядка 180 миллиардов рублей, увеличение ставок акцизов на сигареты и папиросы - порядка 30 миллиардов рублей ежегодно.
Закон увеличивает с 1 января 2025 года акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей за литр, а также расширяется перечень безалкогольных напитков, с которых может взиматься акциз.
Документ относит к сахаросодержащим напиткам обогащенную пищевую продукцию, то есть напитки, в которые добавлены дополнительные питательные вещества для улучшения их пищевой ценности. В контексте сахаросодержащих напитков это может означать добавление витаминов, минералов, аминокислот или других полезных компонентов (изотоники), пишет Интерфакс.
Кроме того, акциз будет взиматься с квасов с содержанием этилового спирта до 1,2% (квас).