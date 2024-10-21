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Экономика

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

23.10.2024 13:16|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации одобрил закон, который поднимает с 2025 года выше ранее запланированного уровня акцизы на алкогольную продукцию, табачные изделия, меняет параметры применения акциза к сладким напиткам.

Законопроект (№727330-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября, он входит в бюджетный пакет.

Алкоголь

Одобренный закон увеличивает акцизные ставки на этиловый спирт, спиртосодержащие изделия, алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 18%, а также на сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 год, по сравнению с ранее запланированными уровнями.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию составит:

  • в 2025 году 740 рублей за 1 литр безводного спирта,
  • в 2026 году - 770 рублей,
  • в 2027 году - 801 рубль. 

В 2024 году ставка акциза составляет 643 рубля за 1 литр.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) будет составлять:

  • в 2025 году - 148 рублей;
  • в 2026 году - 154 рубля;
  • в 2027 году - 160 рублей к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов акциз составит:

  • в 2025 году - 740 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;
  • в 2026 году - 770 рублей;
  • в 2027 году - 801 рубль.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху может вырасти:

  • с 2025 года - до 30 рублей за 1 литр с 27 рублей в 2024 году;
  • с 2026 года - до 31 рубля;
  • с 2027 года - до 32 рублей. 

Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов вырастет:

  • в 2025 году - до 30 рублей за 1 литр с 27 рублей в 2024 году;
  • в 2026 году - до 31 рубля;
  • в 2027 году - до 32 рублей. 

На пиво крепостью выше 8,6 градуса акциз предложено установить:

  • в 2025 году - 56 рублей за 1 литр против 51 рубля в 2024 году;
  • в 2026 году - 58 рублей;
  • в 2027 году - 60 рублей. 

Сигареты

Акциз на сигареты, папиросы составит:

  • в 2025 году - 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысячи рублей за 1 тысячу штук;
  • в 2026 году - 3 063 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 рублей за 1 тысячу штук;
  • в 2027 году - 3 186 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 рублей за 1 тысячу штук.

В 2024 году акциз на сигареты и папиросы составляет 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1 тысячу штук.

С 2025 года подакцизной продукцией будут признаны фармацевтическая субстанция этилового спирта, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.

Изменение ставок акцизов на алкогольную продукцию позволит получить дополнительные доходы в бюджет в 2025-2027 годах в размере порядка 180 миллиардов рублей, увеличение ставок акцизов на сигареты и папиросы - порядка 30 миллиардов рублей ежегодно.

Сладкие напитки

Закон увеличивает с 1 января 2025 года акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей за литр, а также расширяется перечень безалкогольных напитков, с которых может взиматься акциз.

Документ относит к сахаросодержащим напиткам обогащенную пищевую продукцию, то есть напитки, в которые добавлены дополнительные питательные вещества для улучшения их пищевой ценности. В контексте сахаросодержащих напитков это может означать добавление витаминов, минералов, аминокислот или других полезных компонентов (изотоники), пишет Интерфакс.

Кроме того, акциз будет взиматься с квасов с содержанием этилового спирта до 1,2% (квас).

Теги: #акцизы
Источник: Псковская Лента Новостей
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