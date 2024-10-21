Экономика

Пушкиногорский завод выплатит почти миллион рублей компенсации за «Кота Василия»

Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод, акционерное общество «Киностудия "Союзмультфильм"» и общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» заключили мировое соглашение по спору о законности размещения изображения кота из мультфильма «Возвращение блудного попугая №1» на продукции завода. Пушкиногорский завод выплатит участникам спора компенсации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение взято из материалов дела №А52-4535/2024

Согласно условиям мирового соглашения, Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод признал факт нарушения и правомерность требований АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» о взыскании с него компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №754878 и персонажа «Кот Василий» из анимационного фильма «Возвращение блудного попугая №1».

Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод обязался выплатить 490 000 рублей компенсации каждому из истцов в срок до 20 декабря.

Стоит отметить, что с 2023 года завод выпускает свою продукцию с иным изображением кота.