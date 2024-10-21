Экономика

Андрей Козлов: Себестоимость сельхозпродукции растёт

Стоимость продуктов в Псковской области увеличивается. Факторы, которые влияют на ценообразование, перечислил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Андрей Козлов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Ждать снижения цен не надо, надо ждать рост», - сказал Андрей Козлов.

Он пояснил, что на сегодняшний момент более 90% продукции производят крупные товарные хозяйства, которые модернизировались, используя заимствованные денежные средства - кредиты. «Кредитные средства сейчас подорожали в огромные разы», - напомнил депутат.

«Если раньше производители могли получить кредиты до 5%, то сейчас они получают от 10% до коммерческих ставок. Коммерческая ставка - порядка 23%», - разъяснил Андрей Козлов и подчеркнул, что «этот момент не может не отразиться на стоимости готовой продукции или сырья».

Депутат перечислил факторы, которые влияют на ценообразование. «Это доступность оборотных средств. Плюс к этому подорожали электроэнергия и газ, которые тоже влияют на себестоимость продукции. Ну и, наверное, уровень зарплаты, потому что есть дефицит кадров, а их удержать можно только заработной платой», - заключил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.