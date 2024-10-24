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Экономика

Проект федерального бюджета на 2025 год приняли в первом чтении

24.10.2024 15:54|ПсковКомментариев: 0

Проект федерального бюджета страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов приняли в первом чтении Государственной Думы. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«В 2025 году доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 40,3 трлн рублей (это в номинальном выражении на 11,6% больше, чем в текущем году, а расходы составят 41,5 трлн рублей. Несмотря на продолжающееся внешнее давление на нашу страну, мы принимаем проект бюджета развития. Фракция "Единая Россия" со своей стороны обеспечила полную поддержку проекта бюджета. Все обязательства государства будут исполнены в полном объеме – бюджет остается социальным», — сказал Александр Козловский.

С 1 января на 7,3% будут проиндексированы страховые пенсии как работающим, так и не работающим пенсионерам в равной степени. Также с 1 апреля на 14,75% будет проиндексированы социальные пенсии. Повышается МРОТ, с 1 января он станет 22 440 рублей. Сохранены и прочие социальные меры поддержки для граждан различных категорий.

«В проекте бюджета предусмотрены льготы регионам при списании бюджетной задолженности для финансирования приоритетных инфраструктурных проектов, что важно для Псковской области», – добавил парламентарий.

Поддержано предложение «Единой России» об увеличении в бюджете финансирования на обновление инфраструктуры детского летнего отдыха.

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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