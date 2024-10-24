Проект федерального бюджета на 2025 год приняли в первом чтении

Проект федерального бюджета страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов приняли в первом чтении Государственной Думы. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
С 1 января на 7,3% будут проиндексированы страховые пенсии как работающим, так и не работающим пенсионерам в равной степени. Также с 1 апреля на 14,75% будет проиндексированы социальные пенсии. Повышается МРОТ, с 1 января он станет 22 440 рублей. Сохранены и прочие социальные меры поддержки для граждан различных категорий.
«В проекте бюджета предусмотрены льготы регионам при списании бюджетной задолженности для финансирования приоритетных инфраструктурных проектов, что важно для Псковской области», – добавил парламентарий.
Поддержано предложение «Единой России» об увеличении в бюджете финансирования на обновление инфраструктуры детского летнего отдыха.