Экономика

Дополнительные средства на ремонт и благоустройство дворов выделят из бюджета Пскова

Доходы бюджета Пскова на 2024 год увеличиваются на сумму 397,5 млн рублей, на ту же сумму изменяется расходная часть бюджета. Соответствующие изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов внесли на 27-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, по ряду муниципальных программ планируется перераспределить средства между главными распорядителями. В частности, предлагается выделить больше средств на развитие и совершенствование института добровольных народных дружин, организацию питания в школах, капремонт и ремонт дворов и проездов, благоустройство отдельных дворов и общественных территорий.

Изменения в бюджет депутаты поддержали единогласно.