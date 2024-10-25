Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 21%

25 октября Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 200 базисных пунктов, доведя ее до 21% годовых. Это решение принято в связи с растущими инфляционными ожиданиями и высокими темпами внутреннего спроса, который значительно опережает предложение товаров и услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Банке России.

В ходе заседания было отмечено, что годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8–8,5%. Темпы роста цен, скорректированные на сезонность, увеличились до 9,8% в сентябре после 7,5% в августе. Банк России ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году и 4% в 2026 году.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса достигли пиковых значений, что усиливает устойчивую инфляцию. Внутренний спрос по-прежнему поддерживается ростом кредитования и увеличением доходов.

Банк России подчеркивает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым значениям и контроля за инфляционными ожиданиями. В свете текущих экономических реалий прогнозы по инфляции на 2024–2025 годы также были пересмотрены в сторону повышения.