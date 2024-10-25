Экономика

Центробанк считает неправильным поднимать высокую ключевую ставку «с запасом»

Поднимать высокую ключевую ставку «с запасом» было бы неправильно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня, и повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, но если мы увидим достаточно существенное устойчивое замедление инфляции, мы скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. И заранее поднимать высокую ставку с запасом - наверное, это неправильно, особенно в условиях, когда есть неопределенность», - сказала Набиуллина.

«Мы должны еще оценить эффекты принятых решений. У нас они действуют с лагом», - приводит ее слова ТАСС.