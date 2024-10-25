Экономика

В России выросло число заемщиков с просрочкой по автокредитам

Количество заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней по автокредитам, по итогам сентября достигло 31,4 тыс. Этот показатель стал максимальным с ноября 2022 года. Об этом 28 октября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

В сентябре текущего года число заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней, в сегменте автокредитования достигло 31,4 тыс. человек (это 1,45% от общего числа заемщиков в сегменте). Отмечается, что тренд на рост просроченной задолженности в сегменте автокредитования формируется на фоне затяжного периода ажиотажных выдач на этом рынке.

По данным аналитического агентства Frank RG, в сентябре банки выдали 173,8 тыс. автокредитов на общую сумму 247,9 млрд рублей, что стало очередным историческим рекордом.

Уровень одобрения в сегменте автокредитования снижается. В начале осени этот показатель, согласно информации Национального бюро кредитных историй, составил 22,4%. При этом в 2023 году уровень одобрения в сегменте был 30% (по данным участников рынка).