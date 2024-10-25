Экономика

Производители 88% рыбных консервов и морепродуктов в РФ готовы к обязательной маркировке

Свыше 23 тыс. компаний и производителей 88% рыбных консервов и морепродуктов в России уже подготовились к введению обязательной маркировки 1 декабря. Такие данные представила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

«Уже за месяц до введения маркировки к требованиям оказался готов практически весь рынок. Более 23 тыс. компаний и производителей 88% продукции по всей стране уже подготовились к назначенной дате. В рыбопромышленном Приморском крае эта цифра составляет 92,2%. В том числе оборудование почти настроено и у таких крупных компаний, как, например, "Восток продукт"», - говорится в сообщении.

По данным ЦРПТ, введение маркировки не сказывается на конечной стоимости продукта во всех отраслях, где работает система. При этом сразу виден положительный эффект. Например, произошло обеление рынка красной и черной икры, где использование маркировки началось в этом году, пишет ТАСС.

«За полгода из тени вышла 71 компания, которая, вероятно, до начала маркировки вела свою деятельность не вполне легально. На данный момент в оборот выпущено почти 10 тыс. тонн маркированной икры, а зарегистрировалась в "Честном знаке" 31 тыс. компаний», - пояснили в пресс-службе.