Экономика

Выделение 350 млн рублей на выплаты военным обсудили в финансовом комитете Собрания

Проект о внесении изменений областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В представленном проекте доходы областного бюджета в 2024 году увеличиваются на 350 млн рублей. При этом 147 млн рублей поступили из налога на доходы физических лиц, и 203 млн рублей из доходов от операций по управлению остатками.

Расходы областного бюджета в 2024 году увеличились также на 350 млн рублей, их направили на расходы резервного фонда в связи с необходимостью исполнения указа губернатора Псковской области о единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, принятого во исполнение указа президента.

«Постановление надо выполнять, тем более, раз правительство нашло средства на его выполнение», - сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Итого с учетом изменений на 2024 год доходы областного бюджета увеличились на 350 млн рублей и составят 61 млрд 29 млн 272 тысяч рублей, расходы областного бюджета увеличились на 350 млн рублей и составят 63 млрд 895 млн 814 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета не изменится.