Экономика

Экспорт свинины из РФ в январе-сентябре вырос на 23%

Экспорт свинины и свиных субпродуктов из России в январе-сентябре 2024 года в физическом выражении увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до около 200 тыс. тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

«По оценкам экспертов, в январе - сентябре 2024 года российский экспорт свинины и свиных субпродуктов увеличился на 23% в физическом и на 27% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего с начала текущего года отечественные компании поставили на зарубежные рынки около 200 тыс. тонн свинины на сумму примерно $430 млн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре физического объема экспортных отгрузок в 2024 году порядка 50% приходится на замороженное мясо свиней, 23% - на свежую и охлажденную свинину и 27% - на пищевые свиные субпродукты, пишет ТАСС.

Лидером среди импортеров российской свинины в 2024 году стала Белоруссия. На втором месте находится Вьетнам. Также в топ-3 импортеров входит Китай. Отмечается, что с начала открытия этого рынка для трех российских компаний-экспортеров свинины в конце февраля 2024 года в КНР поставлено уже почти 30 тыс. тонн этого вида мяса и субпродуктов стоимостью $78 млн.

«Кроме того, почти вдвое выросли поставки свинины из России в Сербию и Гонконг, на 20% - в Монголию. Начаты продажи этой продукции в Узбекистан, Того, Сейшельские острова, Бразилию», - добавляется в сообщении.

Согласно оценке федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт российской свинины и свиных субпродуктов может превысить 600 тыс. тонн.