Экономика

Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза

С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Фото: сайт РИА Новости

В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.

США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20 процентов — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов.

Основным поставщиком шоколада в США была Канада — ее экспорт вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона.

А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, импорт оттуда снизился на восемь процентов — до 93,3 миллиона.