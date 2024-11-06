Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
День народного единства в Пскове
Господин Рейтингомер
Покажите нам корову!
Готовим сами: семейные завтраки
Гонки по вертикали
Дело табак
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
Кружки и секции для детей
литературные премии
За мусор надо платить
«Истфакт» Ленин в Пскове
чистый русский
Реплика Губернаторопад-2024
Диванное трамповедение
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Экономика 06.11.2024 14:240 Цена к цене. Что и на сколько подорожало за год. ИНФОГРАФИКА 10.11.2024 20:210 Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза 10.11.2024 17:450 Стоимость биткоина обновила исторический максимум 07.11.2024 19:200 Розница в Псковской области достигла 150 миллиардов рублей 07.11.2024 16:110 Потребительские цены в Псковской области выросли на 5,2% 07.11.2024 14:140 Россия увеличит производство винодельческой продукции
 
 
 
Самое популярное 04.11.2024 21:002 Интерактив: Автодробер 04.11.2024 17:584 Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы 03.11.2024 20:433 Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в Невеле 07.11.2024 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 07.11.2024 10:272 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза

10.11.2024 20:21|ПсковКомментариев: 0

С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Фото: сайт РИА Новости

В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.

США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20 процентов — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов.

Основным поставщиком шоколада в США была Канада — ее экспорт вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона.

А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, импорт оттуда снизился на восемь процентов — до 93,3 миллиона.

Теги: #санкции #шоколад #экспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 140 человек
10.11.2024, 21:400 Варианты отдыха на новогодних праздниках перечислили россиянам 10.11.2024, 21:340 Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты 10.11.2024, 21:000 Субботник при областном доме молодежи прошел в Пскове 10.11.2024, 20:530 Островок безопасности сбили на улице Кузнецкой в Пскове
10.11.2024, 20:400 Владимир Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году 10.11.2024, 20:210 Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза 10.11.2024, 20:000 На просветительское занятие при космодамианском храме приглашают псковичей 10.11.2024, 19:560 В Пскове прошёл концерт Губернаторского симфонического оркестра «Эпоха в музыке.Чайковский»
10.11.2024, 19:410 Дожди со снегом прогнозируют в первой половине следующей недели 10.11.2024, 19:200 В госдуме предложили запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов 10.11.2024, 19:090 Детскую площадку поломали в Великих Луках 10.11.2024, 19:000 Осужденные к принудительным работам помогают в благоустройстве псковского храма
10.11.2024, 18:400 ИК-3 представила свою продукцию на фестивале рукоделия «Прядки-2024» 10.11.2024, 18:320 Как подобрать качественную «незамерзайку», рассказали россиянам эксперты 10.11.2024, 18:310 Томаш Амарал покинет пост спортивного директора «Спартака» в конце года 10.11.2024, 17:450 Стоимость биткоина обновила исторический максимум
10.11.2024, 17:060 Два автомобиля столкнулись на трассе в островской деревне Карпово 10.11.2024, 16:580 Выдающихся служащих органов внутренних дел наградил губернатор Псковской области 10.11.2024, 16:010 Пьяный водитель уничтожил автомобиль о дерево и уснул в нем в Пушкиногорском районе 10.11.2024, 16:010 Памяти матушки Веры - вдовы Павла Адельгейма
10.11.2024, 15:421 Школа сахарного диабета открылась на базе Псковской городской поликлиники 10.11.2024, 15:000 Богатый урожай лисичек псковичи фиксируют в ноябре 10.11.2024, 15:000 Новый портрет пополнил коллекцию живописи Псковского музея 10.11.2024, 14:310 Умеренный ветер и высокое атмосферное давление прогнозируют в регионе 11 ноября
10.11.2024, 12:310 Петербурженка влетела в кювет в Псковском районе и отказалась от госпитализации 10.11.2024, 12:020 Служащих в органах внутренних дел региона поблагодарил Александр Козловский 10.11.2024, 11:560 Глава обловпрофа поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 10.11.2024, 11:490 220 человек борются за победу на Кубке Псковской области по спортивной аэробике
10.11.2024, 11:390 Фотофакт: «ноябрьскую» радугу заметили псковичи 10.11.2024, 11:331 Клинические исследования вакцины от рака могут начаться в конце 2024 года 10.11.2024, 10:250 Государственной наградой отметили заслуги псковского полицейского в министерстве внутренних дел России 10.11.2024, 10:160 Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности — Александр Котов
10.11.2024, 10:060 Кинолог развеял миф о более крепком здоровье беспородных собак 10.11.2024, 09:401 В Большом театре завершился юбилейный вечер Александры Пахмутовой 10.11.2024, 09:170 С Днем сотрудника органов внутренних дел поздравил россиян президент РФ 09.11.2024, 22:340 Фотофакт: Буква «Б» перестала светиться на инсталляции в парке у реки Милевки
09.11.2024, 22:000 Россия планирует открыть посольства в восьми странах Африки 09.11.2024, 21:400 Флаг РФ на автономерах станет обязательным 09.11.2024, 21:200 В России откажут в гражданстве иностранцам, не принесшим присягу до 22 ноября 09.11.2024, 21:180 Матушка Вера Адельгейм скончалась в Пскове
09.11.2024, 21:000 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 ноября 09.11.2024, 20:400 Сотрудники псковского управления ФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка» 09.11.2024, 20:230 Сотрудники требуются в следственное управление УМВД России по Псковской области 09.11.2024, 20:000 «Человечек, который стреляет из пушки»: древние рисунки обнаружили в Печорах
09.11.2024, 19:550 Фотофакт: «Обувное» дерево найдено в Опочке 09.11.2024, 19:400 «Монологи» Виты Пшеничной пройдут в псковской библиотеке 09.11.2024, 19:200 Около двухсот тысяч рублей «подарили» мошенникам псковичи 09.11.2024, 19:000 Псковичам напомнили, как избежать беды при использовании газового оборудования
09.11.2024, 18:400 Развитие медпродукции в России дало возможность выпустить более 37 тысяч - министр здравоохранения 09.11.2024, 18:170 Шесть золотых медалей завоевали псковские боксеры на соревнованиях в Твери 09.11.2024, 18:053 Выборы руководства Псковского обкома КПРФ пройдут 15 марта 2025 года 09.11.2024, 18:000 10-летняя девочка убила старшую сестру в подмосковном Подольске
09.11.2024, 17:420 Организаторы фестиваля анимации «Пушкин. Михайловское» : Молодые авторы всё чаще предлагают зрителю радикальную трактовку классики 09.11.2024, 17:200 В РФ нет риска распространения заболеваемости энтеровирусными инфекциями, заверили в Роспотребнадзоре 09.11.2024, 17:000 Космонавт рассказал какие сны снятся на орбите 09.11.2024, 16:400 Одежду из секонд-хендов надо дезинфицировать после покупки, заявила биолог
09.11.2024, 16:200 Лекцию о монашестве в России проведут в Пскове 09.11.2024, 16:000 Пропавшего в Палкино мужчину с залысиной нашли мертвым 09.11.2024, 15:400 Врачи детской областной больницы проведут прием в Пыталовском округе 09.11.2024, 15:200 Диетолог перечислила продукты и напитки для баланса электролитов
09.11.2024, 15:000 Митрополит Матфей проинспектировал ход строительства храма вблизи псковской инфекционки 09.11.2024, 14:400 Каждый пятый россиянин посещает баню раз в неделю – исследование 09.11.2024, 14:170 В Пскове открылся центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы 09.11.2024, 14:000 Пассажиропоток на Талабские острова в 2024 году составил 13 тысяч человек
09.11.2024, 13:401 Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийском играм 09.11.2024, 13:200 «Это борьба с собой»: соревнования по скалолазанию проходят в Пскове 09.11.2024, 13:000 Как бороться с курящими на балконе соседями, посоветовал специалист  09.11.2024, 12:400 МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями и продающих датчики
09.11.2024, 12:200 Умер актёр из «Кэндимена» и «Пункта назначения» Тони Тодд 09.11.2024, 12:000 Стали известны итоги прошедшего в Пскове первенства по волейболу 09.11.2024, 11:401 Что будет с ценами на бензин, ответил эксперт 09.11.2024, 11:200 Завершен очередной этап работ в храме Вознесения Господня в порховской деревне Бельское Устье
09.11.2024, 11:000 Тромбоэкстракцию начнут применять для пациентов с инсультами в Великих Луках 09.11.2024, 10:420 Умер бывший заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области  09.11.2024, 10:211 Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой 09.11.2024, 10:040 В преддверии сезона дождей и снега сотрудники «Михайловского» укрыли памятник на могиле Пушкина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru