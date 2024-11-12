Экономика

Об уплате имущественных налогов и упрощенном порядке получения налоговых вычетов расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 ноября. Разговор будет посвящен сразу двум темам - кампания по уплате имущественных налогов и получение социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Когда и как необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги? Почему в 2024 году изменились суммы налогов на имущество? Что значит - получить налоговый вычет в упрощенном порядке? Увеличиваются ли размеры налоговых вычетов?

На эти и многие другие вопросы ответят заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.