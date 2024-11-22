Экономика

В Центробанке объяснили рекордный рост резервов РФ в золоте

Динамика международных резервов РФ в последние годы связана в основном с рыночной и валютной переоценкой, а также с операциями Банка России со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявили в пресс-службе ЦБ. Так там объяснили рекордный рост резервов страны в золоте — с начала года они выросли на рекордные 33% и к ноябрю превысили $200 млрд, следует из данных регулятора.

Власти ежедневно проводят крупные сделки с валютой, что влияет на ее стоимость. По бюджетному правилу, Минфин с октября выкупает с рынка иностранную валюту и золото на 3,1 млрд рублей в день. Чтобы удержать курс от дальнейшего падения, ЦБ отражал эти операции и дополнительно продавал юань в размере 8,4 млрд рублей, благодаря чему на рынок ежедневно поступает валюта на 5,3 млрд. Но в итоге в резервах Банка России ее становится меньше.

В целом стоимость золота с начала года выросла на 29%, следует из данных TradingView. Для консервативного актива, который обычно не отличается волатильностью, это колоссальное повышение, сообщил аналитик УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Данные Банка России отражают рост стоимости монетарного золота, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его словам, за месяц к началу ноября оно подорожало на 4%, до $2744 за тройскую унцию — резервы РФ в монетарном золоте за тот же период увеличились на сопоставимую величину.

Котировки золота поднимались последнее время на фоне общей геополитической напряженности, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В частности, его активно закупают Центробанки Китая, Индии и Турции, отметил Дмитрий Скрябин. Ситуация подогревается напряженностью на Ближнем востоке, пишут «Известия».