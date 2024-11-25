Экономика

Регионам разрешат давать отсрочку по федеральным налогам

Регионам и муниципалитетам разрешат давать отсрочки, рассрочки и инвестиционные кредиты по федеральным налогам — но только по тем, которые зачисляются в местные бюджеты, сообщили в пресс-службе Минфина. Изменения планируют внести в 2025–2027 годы.

Сейчас регион может определять основания и порядок назначения таких льгот только по местным сборам — на имущество, транспорт, игорный бизнес, а также земельные и торговые сборы. Теперь же местным властям позволят давать отсрочки и по федеральным платежам, которые зачисляются в бюджет субъекта, пишут «Известия».

В региональные бюджеты поступают такие федеральные сборы, как налог на прибыль, платеж по упрощенной системе налогообложения, сельскохозяйственный налог и сбор по патентной системе, напомнил старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Громов.

«Расширение перечня налогов, сроки уплаты которых могут регулировать регионы и муниципалитеты, сделает фискальную систему более гибкой и адаптивной. От этого выиграют и субъекты, и бизнес», — уверен эксперт.

Впрочем, вероятны риски сговора бизнеса и местных властей, так как появляются возможности предоставлять льготы компаниям, не подходящим под критерии их получения, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.