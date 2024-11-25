Экономика

Правительство расширило список товаров для стабилизации цен

Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

«Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары», - говорится в сообщении.

В кабмине подчеркнули, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.

В пресс-службе также напомнили, что предыдущая редакция соответствующего постановления позволяла регионам заключать соглашения лишь в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.