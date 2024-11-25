Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами Как в ресторане
Господин Рейтингомер
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Денис Иванов о фермерских рынках
«Легкая кухня»: творожная запеканка
От стекляшки до «чебурашки»
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
«Истфакт» Ленин в Пскове
Потягнем за Отечество!
Третий этап Муниципальная реформа
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Экономика 25.11.2024 09:220 Ищут давно, но не могут найти: дефицит кадров - 2024. ЛОНГРИД 29.11.2024 11:120 Бюджет Пскова на 2024 год исполнен на 76% 29.11.2024 11:030 Бюджет Великих Лук на 2025 год принят в первом чтении 29.11.2024 10:480 На имущество с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей в Пскове установили налоговую ставку в 2,5% 29.11.2024 10:340 Александр Братчиков: Социальные обязательства, которые берет на себя регион, будут исполнены 29.11.2024 10:200 Изменения в бюджет Пскова на текущий год согласовали депутаты
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024 12:592 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Александр Братчиков: Социальные обязательства, которые берет на себя регион, будут исполнены

29.11.2024 10:34|ПсковКомментариев: 0

Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении на 39-ой очередной сессии регионального парламента 28 ноября. Главный финансовый документ сформирован на основе 25 госпрограмм.

Каковы главные параметры проекта бюджета, сохранит ли он свою социальную направленность и как может измениться ко второму чтению, Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

 

- Главный финансовый документ, по которому будет жить регион - проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов - принят в первом чтении. Как Вы оцениваете его основные параметры?

- Основные параметры областного бюджета оцениваю как рабочие. Понятно, что ко второму еще будут изменения. Об этом говорит и Татьяна Алексеевна (Баринова - вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам - прим.ред), и мы сами видим, что дополнительные поступления из федерального бюджета ожидаются большие - порядка 4-5 млрд рублей.

Бюджет социально ориентированный. Предусмотрено почти 2 млрд на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, 1.6 млрд рублей - на приобретение лекарств для льготных категорий, порядка 300 млн рублей - на обеспечение жильем детей-сирот. Обидно, конечно, что немного сокращаются акцизы, и, соответственно, дорожный фонд на этом этапе будет меньше.

Общие доходы — чуть меньше 50 млрд рублей. Расходы - чуть больше 50 млрд.

Дефицит — в рамках допустимого, порядка 10%.

- За счёт чего стало возможным увеличение расходов по приоритетным социальным статьям?

- Наши собственные доходы выросли по отношению к прошлому году. Они в основном состоят из НДФЛ и налога на прибыль. Если дополнительные субсидии будут предоставлены, наш бюджет выравнится по отношению к этому году, а может быть даже будет больше.

Все социальные обязательства, которые берет на себя регион, будут исполнены за счет того, что у нас появляются дополнительные средства в виде налоговых поступлений.

- Какая работа над бюджетом проведена депутатами и какую ещё предстоит проделать?

- Больше всего депутаты работают над бюджетом между первым и вторым чтениями. Сегодня постановлением областного Собрания создана согласительная комиссия, в которую вошли представители правительства на уровне заместителей губернатора и представители всех политических партий, представленных в областном Собрании. Мы готовим поправки ко второму чтению. Первое чтение — это принятие основных параметров бюджета: доходы, расходы и непревышение дефицита. А расходную часть мы будем обсуждать более подробно по каждой программе в отдельности. Мы должны максимально эффективно подойти к расходованию средств областного бюджета.

- А как прошли публичные слушания по бюджету в онлайн-формате?

- Публичные слушания онлайн проводило правительство. В открытом доступе в сети интернет размещалась вся информация о бюджете, который на тот момент планировалось принять в первом чтении. Любой желающий на сайте правительства мог ознакомиться с основными параметрами в первом чтении.

Вся наша дальнейшая работа тоже будет публично освещаться СМИ. Все желающие смогут наблюдать за ней. Все субъекты законодательной инициативы могут внести свои предложения в согласительную комиссию. Мы определили срок: с сегодняшнего дня до 9 декабря включительно. После того, как все инициативы будут внесены, мы их структурируем, разнесем по программам и будем обсуждать с правительством. Принятые на согласительной комиссии предложения будут внесены в качестве поправок к принятию бюджета во втором чтении.

- Таких предложений обычно много?

- Их может быть и большое количество. Главное - чтобы они были системными и влияли на решения, принимаемые по всей области. Многие пишут точечные пожелания, но мы не можем просто выполнять индивидуальные пожелания. Если кто-то опишет системную проблему, которая касается большинства жителей нашей области, то этот вопрос будет обсуждаться и, с большой вероятностью, решаться положительно.

- Можно ли надеяться, что ко второму чтению бюджет увеличится за счёт поступлений из федерального центра?

- Дотации субъектам РФ и средства на реализацию нацпроектов пока распределены не в полном объёме. Скорее всего, мы будем возвращаться к принятию бюджета в первом чтении в связи с увеличением доходной части, и соответственно также расходной части. И будем переходить к рассмотрению бюджета во втором чтении с учетом поправок, которые внесет согласительная комиссия.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Пресс-портрет
Баринова Татьяна Алексеевна Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #бюджет #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 207 человек
29.11.2024, 11:550 Визажисты Пскова рисуют лучшие стрелки на профессиональном конкурсе 29.11.2024, 11:460 «Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода 29.11.2024, 11:420 Нацпроект БКД повышает безопасность на дорогах Псковской области  29.11.2024, 11:400 Задерживается отправление авиарейса Москва — Псков
29.11.2024, 11:360 ТОС «К32» появится на Завеличье 29.11.2024, 11:260 Густой туман окутал Псков. ФОТО 29.11.2024, 11:190 Хотела поставить еще в школе – режиссер Гульназ Балпеисова о «Маленьких трагедиях» 29.11.2024, 11:120 Бюджет Пскова на 2024 год исполнен на 76%
29.11.2024, 11:080 «Беседка»: О спорт, ты как? 29.11.2024, 11:040 В вечернем столкновении на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове никто не пострадал 29.11.2024, 11:030 Бюджет Великих Лук на 2025 год принят в первом чтении 29.11.2024, 10:510 Фотофакт: Новый павильон остановки ставят в Пскове у «Никольского храма»
29.11.2024, 10:480 На имущество с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей в Пскове установили налоговую ставку в 2,5% 29.11.2024, 10:340 Александр Братчиков: Социальные обязательства, которые берет на себя регион, будут исполнены 29.11.2024, 10:340 «Прессинг»: Ненависть в СМИ, драка с крысами, медийщик здорового человека 29.11.2024, 10:300 ООО «Жилищник» создадут в Пскове
29.11.2024, 10:240 Осенью спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники вырос на 24% — аналитики 29.11.2024, 10:200 «Зверьё моё»: Кинологии все возрасты покорны 29.11.2024, 10:200 Изменения в бюджет Пскова на текущий год согласовали депутаты 29.11.2024, 10:010 Каждый второй пскович мечтает о «четырехдневке» – опрос
29.11.2024, 09:530 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене. ВИДЕО 29.11.2024, 09:470 В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД 29.11.2024, 09:440 Декабрьская температура в СЗФО ожидается выше нормы 29.11.2024, 09:370 ЗАО «ЗЭТО» приглашает на работу: открыты вакансии для специалистов и рабочих
29.11.2024, 09:330 Кибербезопасники назвали главные уязвимости логистических компаний 29.11.2024, 09:300 Комфорт и надежность VipPskov: пять причин арендовать авто с водителем 29.11.2024, 09:150 Производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло 29.11.2024, 09:000 Опасного клеща обнаружили в Стародворских колбасах
29.11.2024, 08:402 В МЧС рассказали, как пережить катаклизм 29.11.2024, 08:200 В России разработали морозоустойчивую брусчатку, светящуюся в темноте 29.11.2024, 08:000 Великолучанка забрала деньги из банкомата и попала под суд 29.11.2024, 07:300 Всемирный день отказа от покупок отмечают в конце ноября
29.11.2024, 07:000 Матвеев день празднуют 29 ноября 28.11.2024, 22:330 Мультимедийный спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в нескольких муниципалитетах региона в 2025 году 28.11.2024, 22:140 Выплаты, дополнительные выходные, бесплатное питание полагаются почетным донорам крови в России 28.11.2024, 22:000 Как избежать психосоматических заболеваний, ответила терапевт
28.11.2024, 21:410 Статья о неизвестных ранее описаниях псковских монастырей вошла в журнал Санкт-Петербургской духовной академии 28.11.2024, 21:400 Псковичи передали 40 единиц оружия для нужд военнослужащих 28.11.2024, 21:340 Столкновение на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского попало на видео 28.11.2024, 21:300 Благотворительная новогодняя акция для нуждающихся детей началась в регионе
28.11.2024, 21:200 Около 3 млн рублей готовы выделить на содержание дороги в Плюсском округе 28.11.2024, 21:000 Как выбрать сливочное масло, рассказали в Роскачестве 28.11.2024, 20:590 Технологические стартапы обсудили на баркемпе в Пскове 28.11.2024, 20:520 Концерт ростовского симфонического оркестра прошел в Пскове. ФОТО
28.11.2024, 20:400 В профориентационную ролевую игру «Кадры» в Пскове сыграли свыше 1 000 человек 28.11.2024, 20:200 Более 10 км трассы Великие Луки – Новосокольники ввели в эксплуатацию после ремонта 28.11.2024, 20:000 Псковский психолог заняла II место в международном конкурсе «Святость материнства» 28.11.2024, 19:550 Фотофакт: новогодние шары украсили кинотеатр «Победа» в Пскове
28.11.2024, 19:490 Действия при захвате автобуса отработали в ходе учений в Печорах 28.11.2024, 19:400 Груши неустановленного происхождения не прошли контроль на госгранице в Псковской области 28.11.2024, 19:320 Семинар-совещание для специалистов по работе с молодежью прошло в Пскове 28.11.2024, 19:290 Инспектор ДПС провел профилактическую беседу с сотрудниками псковской колонии
28.11.2024, 19:260 Псковича будут судить за кражу женской сумки 28.11.2024, 19:220 Театр и немножко нервно 28.11.2024, 19:150 Гранты НКО в Псковской области получили 18 социальных проектов 28.11.2024, 19:110 Александр Ножка: Главы муниципалитетов должны служить только народу
28.11.2024, 19:080 Об ограничении скорости на участке трассы Р-23 предупреждают псковичей 28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 19:020 История Пскова в капле воды 28.11.2024, 19:020 Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре
28.11.2024, 19:000 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? ВИДЕО 28.11.2024, 18:590 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос 28.11.2024, 18:560 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре 28.11.2024, 18:550 Социальные выплаты великолучане последний раз в году получат до 30 ноября
28.11.2024, 18:430 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района. ВИДЕО 28.11.2024, 18:390 Большая удача, что она выбрала наш комитет — Алексей Севастьянов об Ирине Толмачевой 28.11.2024, 18:300 Сборные экскурсии по выставке фарфора пройдут в Пскове 28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене
28.11.2024, 18:200 Кабмин расширил перечень товаров, которые не получится продать просроченными 28.11.2024, 18:130 Жителя Пскова будут судить за кражу трех велосипедов 28.11.2024, 18:110 Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно  28.11.2024, 17:580 Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин
28.11.2024, 17:580 Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ 28.11.2024, 17:500 Какие игры-таймкиллеры популярны у псковичей, рассказали аналитики 28.11.2024, 17:480 Алексей Севастьянов: Единовременные выплаты чемпионам России теперь доступны членам сборной области  28.11.2024, 17:410 В рабочем поселке Кунья догазифицированы домовладения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru