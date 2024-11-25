Экономика

Александр Братчиков: Социальные обязательства, которые берет на себя регион, будут исполнены

Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении на 39-ой очередной сессии регионального парламента 28 ноября. Главный финансовый документ сформирован на основе 25 госпрограмм.

Каковы главные параметры проекта бюджета, сохранит ли он свою социальную направленность и как может измениться ко второму чтению, Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

- Главный финансовый документ, по которому будет жить регион - проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов - принят в первом чтении. Как Вы оцениваете его основные параметры?

- Основные параметры областного бюджета оцениваю как рабочие. Понятно, что ко второму еще будут изменения. Об этом говорит и Татьяна Алексеевна (Баринова - вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам - прим.ред), и мы сами видим, что дополнительные поступления из федерального бюджета ожидаются большие - порядка 4-5 млрд рублей.

Бюджет социально ориентированный. Предусмотрено почти 2 млрд на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, 1.6 млрд рублей - на приобретение лекарств для льготных категорий, порядка 300 млн рублей - на обеспечение жильем детей-сирот. Обидно, конечно, что немного сокращаются акцизы, и, соответственно, дорожный фонд на этом этапе будет меньше.

Общие доходы — чуть меньше 50 млрд рублей. Расходы - чуть больше 50 млрд.

Дефицит — в рамках допустимого, порядка 10%.

- За счёт чего стало возможным увеличение расходов по приоритетным социальным статьям?

- Наши собственные доходы выросли по отношению к прошлому году. Они в основном состоят из НДФЛ и налога на прибыль. Если дополнительные субсидии будут предоставлены, наш бюджет выравнится по отношению к этому году, а может быть даже будет больше.

Все социальные обязательства, которые берет на себя регион, будут исполнены за счет того, что у нас появляются дополнительные средства в виде налоговых поступлений.

- Какая работа над бюджетом проведена депутатами и какую ещё предстоит проделать?

- Больше всего депутаты работают над бюджетом между первым и вторым чтениями. Сегодня постановлением областного Собрания создана согласительная комиссия, в которую вошли представители правительства на уровне заместителей губернатора и представители всех политических партий, представленных в областном Собрании. Мы готовим поправки ко второму чтению. Первое чтение — это принятие основных параметров бюджета: доходы, расходы и непревышение дефицита. А расходную часть мы будем обсуждать более подробно по каждой программе в отдельности. Мы должны максимально эффективно подойти к расходованию средств областного бюджета.

- А как прошли публичные слушания по бюджету в онлайн-формате?

- Публичные слушания онлайн проводило правительство. В открытом доступе в сети интернет размещалась вся информация о бюджете, который на тот момент планировалось принять в первом чтении. Любой желающий на сайте правительства мог ознакомиться с основными параметрами в первом чтении.

Вся наша дальнейшая работа тоже будет публично освещаться СМИ. Все желающие смогут наблюдать за ней. Все субъекты законодательной инициативы могут внести свои предложения в согласительную комиссию. Мы определили срок: с сегодняшнего дня до 9 декабря включительно. После того, как все инициативы будут внесены, мы их структурируем, разнесем по программам и будем обсуждать с правительством. Принятые на согласительной комиссии предложения будут внесены в качестве поправок к принятию бюджета во втором чтении.

- Таких предложений обычно много?

- Их может быть и большое количество. Главное - чтобы они были системными и влияли на решения, принимаемые по всей области. Многие пишут точечные пожелания, но мы не можем просто выполнять индивидуальные пожелания. Если кто-то опишет системную проблему, которая касается большинства жителей нашей области, то этот вопрос будет обсуждаться и, с большой вероятностью, решаться положительно.

- Можно ли надеяться, что ко второму чтению бюджет увеличится за счёт поступлений из федерального центра?

- Дотации субъектам РФ и средства на реализацию нацпроектов пока распределены не в полном объёме. Скорее всего, мы будем возвращаться к принятию бюджета в первом чтении в связи с увеличением доходной части, и соответственно также расходной части. И будем переходить к рассмотрению бюджета во втором чтении с учетом поправок, которые внесет согласительная комиссия.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой