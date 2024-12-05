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«Банкротство и точка»: Финансовая и юридическая гигиена гражданина. ВИДЕО

05.12.2024 18:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 декабря. 

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Темы сегодняшнего разговора:

  • Почему необходимо вести и собирать документы по всем аспектам своей жизни?
  • Нужно ли сохранять документы в бумажном виде после операций купли-продажи квартиры или машины, а также после оплаты коммунальных услуг?
  • Ответственность за неосмотрительность при совершении имущественных действий.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Теги: #Банкротство и точка
Источник: Псковская Лента Новостей
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