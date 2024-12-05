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Экономика

Россиян предупредили об опасности ложных новогодних вкладов

07.12.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Декабрь – привычное время для новогодних предложений банков по вкладам. Ждать ли их в этом году, или кредитные организации уже исчерпали запас щедрости, а также как отличить настоящее выгодное предложение от маркетинговой разводки, рассказал финансист Лазарь Бадалов.

Российские банки традиционно в конце года анонсируют новогодние предложения по банковским вкладам. В банках знают, что многие россияне по итогам года получают премии и не спешат сразу тратить эти деньги.

«Поэтому банкиры готовят выгодные предложения для этой категории. Добавляют процент зарплатным клиентам, предлагают ставку выше для новых вкладчиков или просто устанавливают выше процент на период декабрь-январь», - пояснил эксперт.

В этом году предновогодний период совпал с ростом ключевой ставки и увеличением спроса на банковские вклады. Следовательно, банкам оказалось удобно совмещать новогодние предложения и рост ставок, вызванный ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Получается, что ставки по вкладам растут с конца лета из-за роста ключевой ставки, а в конце года банки анонсируют этот рост как новогодние акции, пишет «Прайм».

С другой стороны, для вкладчика не так критично, по какой причине банки предлагают сейчас более высокий процент по вкладам, главное чтобы он его устроил и не было обмана, рассуждает финансист.

Бывает, что под видом таких акций предлагают комбинированные вклады – совмещенные с инвестпродуктами и страхованием. В этом случае доход будет привязан к результатам финансового продукта. Сами по себе комбинированные продукты не являются гарантией высоких доходов, можно вовсе оказаться в убытке.

Еще одна особенность, которая может ввести клиентов в заблуждение - плавающие ставки. Банки практикуют такие варианты и могут устанавливать более высокий процент на часть срока действия вклада, а на другую часть ставка будет уже ниже. «Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям», - предупредил Бадалов.

Теги: #вклады
Источник: Псковская Лента Новостей
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