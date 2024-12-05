Экономика

Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей

Ущерб от коррупции, установленный СК РФ, в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей, это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По уголовным делам Следственного комитета за девять месяцев 2024 года установлен размер причиненного ущерба от коррупционных преступлений на сумму 14,2 миллиарда рублей, за тот же период прошлого (2023 - ред.) года – более 15,9 миллиарда рублей», - сказал Бастрыкин.

Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области, пишет РИА Новости.