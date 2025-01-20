Экономика

Андрей Михеев: Промышленность региона показывает стабильный рост

Индекс промышленного производства в Псковской области, по предварительным итогам, составит более 108%, а объем отгруженных товаров собственного производства превысит 200 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковская область активно пользуется федеральными мерами поддержки и участвует в реализации национальных проектов в сфере промышленности, подчеркнул глава региона.

«На протяжении последних лет промышленность региона показывает не разовую динамику, а стабильный рост. У нашей промышленности есть хорошие резервы. Рост на уровне 8,5–9% в 2024 году это подтверждает», — сказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Важным в развитии сферы промышленности губернатор назвал и открытие новых предприятий. В качестве примера глава региона привел запуск новой производственной площадки в рамках проекта «Севкабель» на территории завода «СКТ Групп».

Серьезную поддержку Псковская область получает и со стороны федерального центра. Например, при содействии первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова регион получил серьезное финансирование на предоставление льготных займов. Фонд регионального развития промышленности получил 250 млн рублей на капитализацию, к концу года фонд подошел с общей капитализацией почти в полмиллиарда рублей.