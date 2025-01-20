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Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие за 2024 год продукты

22.01.2025 10:38|ПсковКомментариев: 0

Цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92%, и это самый подорожавший продукт питания, стоимость которых фиксирует Росстат. Также сильно подорожали сливочное масло и красная икра, а вот бытовые товары стали дешевле.

Сильнее всего среди всей номенклатуры товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, по итогам 2024 года подорожало слабительное средство бисакодил — более чем в два раза, однако этот продукт дешев: упаковка стоит в среднем 44 руб. (данные за декабрь), а доля в потреблении очень мала. Если смотреть на товары и услуги, чья доля в потребительских расходах россиян превышает хотя бы 0,1%, лидером ценового роста станет картофель — почти 92% к уровню цен декабря 2023 года, следует из данных Росстата.

В 2023 году картофель, напротив, подешевел на 15,8%. Его подорожание в 2024 году как раз может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай — 8,6 млн т, объясняют эксперты.

Также среди самых подорожавших в прошлом году продовольственных товаров сливочное масло. Средняя по стране цена за 1 кг этого продукта в минувшем декабре достигла почти 1,2 тыс. руб., а цены выросли на 36,2% к декабрю 2023 года.

Потребительские цены в целом в 2024 году выросли на 9,52%, сообщал ранее Росстат. Инфляция в итоге не достигла двузначного показателя, хотя некоторые эксперты давали такие прогнозы.

В ценовой мониторинг Росстата входит примерно 550 товаров и услуг. Для расчета индексов потребительских цен используются удельные веса товаров и услуг в структуре потребительских расходов населения. Например, колбасные изделия в денежном выражении занимают в потреблении 2%, огурцы — 0,6%, картофель — 0,3%, яблоки — 0,7%, пиво — 1,1%.

Росстат раскрыл статистику по ценам на отдельные группы товаров, среди которых сильнее всего подорожали овощи и фрукты — в целом на 22,09% в годовом выражении. Помимо картофеля заметнее всего из популярных у россиян овощей цены выросли на огурцы: средний ценник на них в декабре 2024 года превышал 270 руб. за 1 кг. По сравнению с декабрем 2023-го огурцы подорожали на 28,5%, свидетельствует статистика Росстата. Кроме того, подорожали свекла, лук и капуста, но средняя цена на эти продукты все равно остается умеренно низкой — порядка 50 руб. за 1 кг за каждый.

Средняя цена за 1 кг подорожавшего почти в два раза картофеля в минувшем декабре составила 56,9 руб., но по сравнению с декабрем 2023 года, когда продукт стоил около 28 руб. за 1 кг, разница ощутима. Стоимость картофеля в 2024 году выросла относительно низкой базы 2023-го (и в 2022 году картофель подешевел на 31,5%), объясняет руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. В позапрошлом году в России был собран рекордный урожай — 8,6 млн т картофеля, и избыток продукции отразился на ценах. В 2024-м сбор оценивался в 7,2 млн т, что соответствует средним показателям в предыдущие годы, но ниже прошлогоднего рекорда.

По данным Минсельхоза, площадь под картофель в 2024-м сократилась на 33,9 тыс. га по сравнению с предыдущим годом. На снижение урожая повлияло несколько факторов: сокращение посевных площадей, а также неблагоприятные погодные условия, перечисляет Губина. Весной посевы пострадали от вернувшихся заморозков, а затем на урожайности сказалась засуха в одних регионах и переувлажнение почвы в других, которые длились и в период уборки урожая, поясняет она. В результате цены на картофель постепенно повышались, констатирует Губина. За минувший ноябрь картофель подорожал сразу на 17,6%.

Кроме того, в топ-10 самых подорожавших в 2024 году продуктов вошла красная икра (икра лососевых рыб российского производства). В среднем цена за 1 кг этого продукта в декабре составила свыше 9,2 тыс. руб. (рост на 37,7% к декабрю 2023 года). Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев ранее объяснял рост цен в этой категории тем, что вылов лососей в прошлом году оказался в два раза ниже, чем годом ранее. По его словам, снижение вылова, которое в свою очередь привело к уменьшению предложения и росту расходов на рабочую силу, стало главной причиной подорожания рыбной продукции.

Рост цен на молочную продукцию в 2024 году производители ранее объясняли ростом себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям. По словам гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, наблюдаемое повышение цен — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания. Так, по итогам 2023 года цена на масло выросла только на 3,5%, в то время как на продовольственные товары — в среднем на 8,9%. При этом себестоимость производства молочной продукции все еще растет быстрее цен реализации, объяснял ранее Белов.

Среди непродовольственного сектора по итогам прошлого года сильнее всего выросли траты россиян на обслуживание потребительских кредитов. Как следует из данных Росстата, в минувшем декабре средний размер взноса по кредиту составлял 34,5 тыс. руб. (плюс 34,2%). Рост расходов на обслуживание кредитов связан с динамикой ключевой ставки ЦБ: так, если в декабре 2023 года она была на уровне 16%, то год спустя ставка достигла рекордных 21%. Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, следует из статистики Банка России. 

Если из продовольственных товаров по итогам 2024 года ощутимо цены снизились только на куриные яйца (на 11,2% к декабрю 2023 года) и гречку (на 6,4%), то среди бытовых товаров и электроники подешевевших позиций больше.

Так, по итогам прошлого года цены снизились на:

  • планшеты (минус 4,1% к декабрю 2023-го);
  • смартфоны (минус 3,7%);
  • беспроводные наушники (минус 3,7%);
  • смарт-часы (минус 3,2%);
  • напольные электропылесосы (минус 2,3%).

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, снизилась не стоимость устройств, а средний чек, за который был куплен товар. Техника подорожала, но потребители стали покупать более дешевую. «Условный флагманский смартфон iPhone подорожал на 25% при параллельном импорте. И если мы берем средний чек, человек, который покупал iPhone, он условно покупает сейчас Android и тратит меньше денег, естественно. Поэтому говорить о том, что они подорожали или подешевели, нельзя. Спрос смещается в другие ценовые сегменты: люди экономят и покупают более дешевые вещи», — объясняет Муртазин. То же, по его утверждению, касается и флагманов Samsung и других брендов. Так, продажи сгибающихся смартфонов, согласно информации аналитика, во второй половине прошлого года и начале этого оказались самыми неудачными, пишет РБК.

Источник: Псковская Лента Новостей
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