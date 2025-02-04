Экономика

Производство молока в Псковской области в 2024 году выросло на 6,2%

Производство молока увеличилось в Псковской области в 2024 году на 6,2% и составило 238,3 тысячи тонн, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Фото: Псковстат

Также в январе-декабре 2024 года в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 453,7 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 34,6% больше, чем за предыдущий год. Яиц в хозяйствах всех категорий произведено 82,1 млн штук.

Основными производителями продукции животноводства в регионе являются сельскохозяйственные организации. На их долю приходится 99,4% объема производства скота и птицы на убой и 86,6% молока.