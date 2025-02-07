Экономика

На зарплату в цифровых рублях согласен только каждый десятый пскович — опрос

Только 1 из 10 псковичей хотел бы получать в цифровых рублях всю заплату или ее часть. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие участие экономически активные горожане из Пскова, осведомленные о цифровом рубле.

В сентябре прошлого года Центральный банк Российской Федерации объявил о расширении программы тестирования цифрового рубля.

Согласно результатам опроса, 69% псковичей не желают получать зарплату или её часть в цифровых рублях. Каждый десятый респондент высказался в пользу новой формы расчётов: 3% уже готовы получать весь свой заработок в цифровой валюте, а ещё 7% — часть.

Интересно, что среди мужчин больше тех, кто готов перейти на цифровой рубль, как в плане получения всей зарплаты или её части, так и в плане отказа от этой идеи.

Среди псковичей с доходом от 100 тысяч рублей в месяц наблюдается наибольшая доля согласных получать часть зарплаты или всю сумму в цифровой валюте — 16%.