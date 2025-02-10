Экономика

Жить по прогнозам сейчас не получается – Александр Козловский

Делать прогнозы на развитие экономики на сегодняшний день очень сложно. Такое мнение секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Можно просто взять отчет Минэкономразвития и посмотреть там ожидания от 2025 года. Но, мне кажется, мы сейчас живем в непростое время, начиная с пандемии, когда прогнозы стало делать сложно. Мы вынуждены реагировать на все вызовы достаточно оперативно и жить в постоянных меняющихся условиях и вызовах. Просто спрогнозировать и жить по этим прогнозам, мне кажется, уже не получится. По крайней мере, точно не в этом году. Прогнозы это, конечно, хорошо. Мы должны на них ориентироваться, но правительство должно постоянно следить и мониторить ситуацию в стране, в регионе, чтобы быстро реагировать. Мы, законодатели, тоже должны быть начеку и при необходимости принимать необходимые законопроекты», – сказал Александр Козловский.

Он выразил надежду на снижение инфляции до 7% и замедление роста цен.

«У правительства есть все необходимые рычаги для того, чтобы притормозить рост цен на значимые продукты. С другой стороны, необходимо ориентироваться на рыночные отношения, найти баланс невмешательства в экономику. Это сложная задача. У нас существуют достаточно высокие риски, которые связаны с тем, что стоимость денег очень высокая. Проценты по кредитам очень высокие. Любая ошибка может привести к банкротству», – добавил парламентарий.