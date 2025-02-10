Экономика

В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил глава комитета Андрей Картаполов.

«Он у нас полностью готов, и мы завтра предлагаем его сразу принять в первом и окончательном чтении», — сказал он.

По словам депутата, комитет поддержал инициативу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект. Согласно документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.

В январе Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение, пишет РИА Новости.

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Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.