В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил глава комитета Андрей Картаполов.
По словам депутата, комитет поддержал инициативу.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект. Согласно документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.
В январе Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение, пишет РИА Новости.
Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.