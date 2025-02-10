Экономика

Озвучена зарплата псковских аграриев за 2024 год

Среднемесячную заработную плату работников сельскохозяйственной отрасли Псковской области за 2024 год озвучили на итоговом совещании по работе агропромышленного комплекса Псковской области 12 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По данным комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, средняя зарплата работников сельскохозяйственной отрасли составила 53 211 рублей. Зарплата выросла на 21% по сравнению с 2023 годом. Тогда она составляла 37 402 рубля.

Всего на сельскохозяйственных предприятиях заняты 9,3 тысячи человек.