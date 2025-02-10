Экономика

Андрей Козлов: Главная задача учебных учреждений — готовить кадры для конкретных отраслей

Основная задача учебных учреждений — готовить кадры для конкретных отраслей. Такое мнение председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Программа "Кадры в агропромышленном комплексе" начала действовать еще три года назад. Тогда эта программа предусматривала закрепление прохождения практики наших абитуриентов. Те абитуриенты, которые выполняли работу за специалиста, получали заработную плату. Предприятия, если они заявлялись в эту программу, компенсировали около 90% оплаты заработной платы. Программа была пилотной, она очень понравилась и преподавателями, и студентами. Многие из них вернулись на предприятия. Сейчас эта программа расширена и отшлифована. Учебные учреждения поняли, что на сегодняшний момент без связи с производством нет возможности для развития. Их задача - готовить кадры для отрасли», — сказал Андрей Козлов.

Он напомнил, что сегодня развивается целевое обучение, благодаря этому механизму можно прогнозировать дефицит и профицит кадров.

Напомним, осенью депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля.