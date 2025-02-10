Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
10 лет с правом переписки
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Что будет с больницей и с нами?
 
 
 
ещё Экономика 10.02.2025 14:150 Плюс два 12.02.2025 16:570 Онлайн-обучение в Пскове: вебинары для предпринимателей в феврале 12.02.2025 16:290 Меры поддержки аграриев действенные — Андрей Козлов 12.02.2025 16:140 Андрей Козлов: Главная задача учебных учреждений — готовить кадры для конкретных отраслей 12.02.2025 15:320 Свыше 58 тысяч голов крупного рогатого скота насчитали в Псковской области 12.02.2025 15:140 Сельскохозяйственные районы Псковской области назвал Андрей Козлов
 
 
 
Самое популярное 06.02.2025 10:502 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  05.02.2025 16:038 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 06.02.2025 14:064 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 11.02.2025 14:043 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве 10.02.2025 10:330 Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Андрей Козлов: Главная задача учебных учреждений — готовить кадры для конкретных отраслей

12.02.2025 16:14|ПсковКомментариев: 0

Основная задача учебных учреждений — готовить кадры для конкретных отраслей. Такое мнение председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Программа "Кадры в агропромышленном комплексе" начала действовать еще три года назад. Тогда эта программа предусматривала закрепление прохождения практики наших абитуриентов. Те абитуриенты, которые выполняли работу за специалиста, получали заработную плату. Предприятия, если они заявлялись в эту программу, компенсировали около 90% оплаты заработной платы. Программа была пилотной, она очень понравилась и преподавателями, и студентами. Многие из них вернулись на предприятия. Сейчас эта программа расширена и отшлифована. Учебные учреждения поняли, что на сегодняшний момент без связи с производством нет возможности для развития. Их задача - готовить кадры для отрасли», — сказал Андрей Козлов.

Он напомнил, что сегодня развивается целевое обучение, благодаря этому механизму можно прогнозировать дефицит и профицит кадров.

Напомним, осенью депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля. 

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 101 человек
12.02.2025, 17:380 В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля 12.02.2025, 17:350 Если техпаспорт электроотопительных приборов еще не готов, оплачивать квитанции все равно нужно — Елена Пилипенко  12.02.2025, 17:300 Директора великолукской спортшколы признали заслуженным работником физкультуры РФ 12.02.2025, 17:280 Великолучан призвали не оплачивать квитанции за ТКО по старым реквизитам
12.02.2025, 17:080 Россиянин получил срок за нападение на знакомого и избиение возлюбленной из-за ревности 12.02.2025, 17:030 «Псковэнергосбыт» принимает паспорта на электроотопительные приборы не только от БТИ — Елена Пилипенко 12.02.2025, 16:570 Онлайн-обучение в Пскове: вебинары для предпринимателей в феврале 12.02.2025, 16:450 Затопленную дорогу к гдовской деревне Блянск засыпали щебнем
12.02.2025, 16:300 Минтруд призвал бизнес продвигать образ многодетной семьи в своей рекламе 12.02.2025, 16:290 Меры поддержки аграриев действенные — Андрей Козлов 12.02.2025, 16:230 Молодая девушка упала с высоты пятого этажа на улице Спортивной в Пскове 12.02.2025, 16:220 ИТ-холдинг Т1 проведет соревнование Data Fusion Contest 2025
12.02.2025, 16:180 Девушка госпитализирована в результате ДТП на улице Леона Поземского в Пскове 12.02.2025, 16:150 Приставы проведут в Пскове прием граждан по вопросам взыскания алиментов 12.02.2025, 16:140 ГД отклонила законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми 12.02.2025, 16:140 Андрей Козлов: Главная задача учебных учреждений — готовить кадры для конкретных отраслей
12.02.2025, 16:120 ДТП затрудняет движение по Ольгинскому мосту в Пскове 12.02.2025, 15:460 Псковский школьник стал призером конкурса «Наука. Территория героев» 12.02.2025, 15:330 В Антарктиде обнаружили масштабные выбросы метана 12.02.2025, 15:320 Свыше 58 тысяч голов крупного рогатого скота насчитали в Псковской области
12.02.2025, 15:140 Сельскохозяйственные районы Псковской области назвал Андрей Козлов 12.02.2025, 15:020 На псковском КПП персекли вывоз лабрадора в Эстонию 12.02.2025, 14:550 Мошенники угрожали приковать директора псковского «Империала» к батарее 12.02.2025, 14:470 Росгвардейцы провели «Урок мужества» для школьников Пскова
12.02.2025, 14:400 Специалист назвала пять признаков проблем с речью у ребёнка 12.02.2025, 14:310 Турнир по футзалу памяти Героя России Алексея Ширяева прошел в Псковской области 12.02.2025, 14:220 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 12.02.2025, 14:150 Полицейский спас собаку-символ Пушкинских Гор
12.02.2025, 14:070 Около 3,5 миллиона выманили мошенники у псковичей 12.02.2025, 14:000 Котловой метод 12.02.2025, 13:570 Петербуржец разложил более 400 закладок с наркотиками в Псковской области и попал под суд 12.02.2025, 13:481 Госдума сокращает до двух число обязательных экзаменов после 9 класса
12.02.2025, 13:390 В России на треть вырос спрос на психологов 12.02.2025, 13:300 Псковичи стали призёрами всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре в Пензе 12.02.2025, 13:190 В Псковской области за 2024 год зарегистрировано 12 случаев бешенства 12.02.2025, 13:130 Приставы города Пскова вновь приняли участие в донорской акции
12.02.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 12.02.2025, 13:010 Тарифы на электроэнергию вырастут в Псковской области с 1 июля 12.02.2025, 12:540 Озвучена зарплата псковских аграриев за 2024 год 12.02.2025, 12:510 В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
12.02.2025, 12:450 Псковичка избежала уголовной ответственности за попытку создать подставную фирму 12.02.2025, 12:320 Начинается видеотрансляция нового проекта ПЛН FM «Занимательная археология» 12.02.2025, 12:290 «Лыжню России» в Псковской области перенесли в Струги Красные 12.02.2025, 12:230 Пушкинскому заповеднику посвящена электронная выставка в Президентской библиотеке
12.02.2025, 12:210 На интерактивную программу «Партизанскими тропами» приглашают псковичей 12.02.2025, 12:180 Пограничники фиксируют нарушения административно-правовых режимов на Чудском озере 12.02.2025, 12:130 На развитие сельского туризма в Псковской области выделят 16 млн рублей 12.02.2025, 12:070 В деревне Покрутище Псковского района ввели в эксплуатацию газопровод
12.02.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о новых тарифах на электроэнергию 12.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 февраля 12.02.2025, 12:000 Юбилейный 50-й показ спектакля «Ревизор» состоялся в Псковском театре драмы 12.02.2025, 11:580 Кабмин удалил «Пушкинскую карту» из инициатив социально-экономического развития
12.02.2025, 11:440 Активность соискателей на рынке труда в Псковской области выросла на 40% — аналитики 12.02.2025, 11:400 «Дом Советов»: Андрей Козлов о начале парламентского года и работе в округе 12.02.2025, 11:360 На поддержку АПК Псковской области в 2024 году выделили 750 млн рублей 12.02.2025, 11:330 Водитель ООО «Аспо» поскользнулся и сломал ногу в Псковской области
12.02.2025, 11:170 Почти до 100 тысяч рублей выросла среднемесячная зарплата работников РЖД 12.02.2025, 11:140 Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор» 12.02.2025, 11:080 Суд отказал псковским воркаутерам в признании незаконным расторжения договора о пользовании залом  12.02.2025, 11:020 18% компаний в Пскове пользуются услугами самозанятых – опрос
12.02.2025, 11:000 В офис БТИ в Пскове поступает до 70 заявлений в день на оформление технического паспорта частного дома 12.02.2025, 10:470 Премьера на ПЛН FM: познавательный проект «Занимательная археология» 12.02.2025, 10:400 Помощник машиниста из Великих Лук сломал плечо при падении на работе 12.02.2025, 10:390 Главный тренер сборной России по художественной гимнастике покидает свой пост
12.02.2025, 10:360 Командную работу и лидерские качества «прокачивают» на семинаре члены Молодёжного парламента 12.02.2025, 10:300 Артисты Великолукского драмтеатра принимают участие в съемках фильма 12.02.2025, 10:280 «Беседка»: Новые тарифы на электроэнергию — как не переплачивать? 12.02.2025, 10:260 В Госдуме поддержали идею об увеличении до трех лет оплачиваемого периода декрета
12.02.2025, 10:240 Сотрудница полиции в Великих Луках ударилась о скамейку и сломала ребро 12.02.2025, 10:170 Чердак дома горел в себежской деревне Геленчино 12.02.2025, 10:070 ДТП произошло на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове 12.02.2025, 09:520 Около 60% компаний в РФ готовы повысить зарплаты ради удержания сотрудников
12.02.2025, 09:360 РФ сохранила второе место в мире по производству золота 12.02.2025, 09:352 Нелюбовь к Пскову 12.02.2025, 09:201 Только 12% псковичей будут праздновать День святого Валентина - опрос 12.02.2025, 09:000 Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru