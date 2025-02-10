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Экономика

Андрей Козлов о сфере сельского хозяйства Псковской области

13.02.2025 10:34|ПсковКомментариев: 0

По итогам 2024 года аграрная отрасль региона показала прирост в 30%. По производству свинины регион лидирует на Северо-Западе. Растениеводы тоже перевыполнили показатели. Прирост по молоку составляет 6%. Как можно проанализировать сферу агропромышленного производства области? Ощутима ли поддержка государства в сфере сельского хозяйства? Какие меры поддержки можно назвать вкладом депутатов Собрания в поддержку АПК региона? Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

 

— Андрей Григорьевич, начнем наш разговор с анализа ситуации в агро-промышленном комплексе нашего региона. По итогам 2024 года аграрная отрасль региона показала прирост в 30%. По производству свинины регион лидирует на Северо-Западе. Растениеводы тоже перевыполнили показатели. Прирост по молоку составляет 6%. А вот с зерном по итогам прошлого года несколько хуже. Пожалуйста, проанализируйте ситуацию в целом и по отраслям.

— Как вы и сказали, практически на 30% у нас произошел рост. Не только по Северо-Западу мы занимаем лидирующие позиции, но и по всей Российской Федерации по приросту. Благодаря крупным инвестиционным проектам у нас постоянно развивается отрасль мяса. Отрасль достаточно оптимистичная, растущая, но тем не менее подвержена риску. Например, не раз у нас была африканская чума свиней. Больший процент прироста дала это именно эта отрасль. По молоку, действительно, это точка, которую мы долгое время держали на уровне, боялись, что не выполнили из-за падения частного сектора и падения многих небольших коллективных хозяйств. Они не могли конкурировать с крупными. За последние три года было реализовано два инвестиционных проекта. Схожие проекты, роботизированное производство и роботизированная карусель, поголовье приблизительно более 2 тысяч голов. Они сработали хорошо и наращивают темпы. Не один в поле воин, и наши средние и мелкие хозяйства тоже подтянулись.

Я всегда говорю, что стабильность - это признак мастерства. На протяжении последних 10 лет не было ни одного года, чтобы мы не давали рост. Это говорит о том, что отрасль на подъеме, в отрасли работают смелые и решительно уникальные люди, которые умеют в непростое время, в условиях санкционного давления, в непростых погодных условиях, в условиях роста ставки Центробанка - все равно давать рост. Предприятия работают, развиваются и обеспечивают свою основную государственную функцию — обеспечение производственной безопасности страны. И наша Псковская область этим может гордиться. И мы практически всеми продуктами питания себя обеспечиваем.

— Какие меры поддержки (дополнительной или корректировка существующих) можно назвать вкладом депутатов Собрания в поддержку АПК региона?

— Поддержка заключается не только в финансах, наверное. Тут важен комплекс мер. Мы - законодательный орган. Соответственно, мы формируем определенные правила игры для того, чтобы регулировать правовое поле, в рамках которого работают, в том числе, сельхозпроизводители. Депутат — это человек, который знает в своем избирательном округе и руководителей, и надзорные органы, решает некоторые вопросы в ручном режиме. Мы плотно работаем с нашим правительством и понимаем, какие у нас проблемные вопросы, видим положительные моменты, чем нам можно похвастаться. И, наверное, все-таки пытаемся формировать именно меры господдержки из определенных приоритетов. Мы создаем правовое поле, в котором отрасль может развиваться. 

— Вы сказали, что основной рост показателей в сельском хозяйстве Псковской области идет за счет крупных инвестиционных проектов. Так вот, я понимаю, что в этом году в семье крупных инвестиционных проектов на территории района прибавится. Как минимум, есть два проекта.

— Действительно, есть планы в реализации двух крупных проектов. Это один проект на территории Бежаницкого района, это на территории хозяйства бывшего «Ударник». Там будет крупный комплекс на две с лишним тысячи голов, ферма закрытого цикла. Предварительные планы - весной начать строительство. Есть определенные трудности, уже сделана проектно-сметная документация, она проходит экспертизу, заявляется в банк. Я думаю, что совместными усилиями этот проект реализуем.

Второй проект меньше, это тоже молочная ферма, Островский район. Точных цифр у меня нет.

— Риски для агропромышленного комплекса в текущем году. В прошлом сезоне мы радовались русской зиме со снегом, с таким хорошим морозом и так далее. В этом году у нас вернулась европейская зима. Вот буквально только несколько дней назад выпал небольшой снежок. Давайте мы весь комплекс с вами проанализируем, чего ждать от этого года и что уже очевидно?

— Никто не спорит, что погода влияет на развитие сельского хозяйства. Но я не помню ни одного идеального года. Для какой-то отрасли погода хорошая, для какой-то плохая. На сегодняшний день люди и технологии научились нивелировать все за исключением каких-то ураганов и затоплений. На развитие сельского хозяйства влияют три основные вещи. Это цена на продукцию, которая сейчас, к счастью, стала достойной. Второе - это цена заемных денежных средств и, наверное, государственная политика в области.

— Андрей Григорьевич, в ходе парламентского комитета в январе вы с коллегами обсуждали госпрограмму развития сельского хозяйства на текущий год. Какие меры поддержки, основные направления в ней предусмотрены?

— Что там нового не открою, но надо отдать должное нашим министерствам, нашему правительству, нашему президенту. Мы давно об этом говорили. У нас очень часто в сельском хозяйстве менялись правила игры и менялись меры господдержки. Каждый год. Стабильность - признак мастерства. Мастерства немножко не хватало. Сейчас ситуация стабилизировалась. Мы знаем, что мы получим. Сами программы, в принципе, остались неизменными. То есть у нас есть поддержка на племенное животноводство, у нас есть поддержка на литр молока, субсидия на гектар. У нас есть субсидия по кадровым вопросам, она начала недавно работать. Гранты остались, но поменяли название, это агростартапы. Эти меры поддержки работают и позволяют агропромышленному комплексу в Псковской области развиваться.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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