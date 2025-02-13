Экономика

Средний спред цен на покупку и продажу валюты достиг 6,5 рубля

Средний спред цен на покупку и продажу доллара в десяти крупнейших банках достиг 6,5 рубля. Это почти вдвое выше ставшей нормальной разницы в 3–4 рубля, пояснил экономист Андрей Бархота. Такие изменения произошли после первых за последние несколько лет переговоров президентов России и США.

Банки из топ-10 сейчас покупают у граждан доллар в среднем около 90,7 рубля, тогда как продать его они готовы только за 97,2 рубля. У отдельных игроков разница в ценах на покупку и продажу превышает 10 рублей — речь идет о Газпромбанке, Россельхозбанке и Альфа-банке (там валюту продают за 103 рубля), пишут «Известия».

Поведение банков связано с резким укреплением российской валюты к «американцу» и «европейцу» — ее курс увеличился более чем на 5%, следует из данных по рынку Forex. Всего за несколько дней доллар упал с 96 до 91 рубля, а евро — со 100 до 95 рублей.

В начале месяца рубль укреплялся из-за фундаментального фактора — временного превышения объема иностранных денег над спросом на них. Резкий скачок произошел утром 13 февраля, после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.