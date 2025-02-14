Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, следует из заявления регулятора.

На этот исторический максимум ЦБ вывел ставку в конце октября, а в декабре, вопреки ожиданиям рынка, сохранил ее на этом уровне. При этом регулятор смягчил сигнал по дальнейшим шагам, указав, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, то есть 14 февраля. В заявлении тогда отмечалось, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%.

«Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», - говорится в сегодняшнем заявлении.

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, аргументируя это тем, что в ее повышении нет необходимости, поскольку наметился тренд на стабилизацию спроса, а для понижения существенные аргументы пока отсутствуют. При этом эксперты не были единодушны по поводу того, когда начнется цикл снижения ставки: некоторые заявили, что снижение возможно в этом году - уже летом или осенью, другие считали, что это произойдет не раньше первой половины 2026 года.