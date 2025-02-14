Экономика

Застройщик «Монолит» задолжал псковской налоговой более миллиона рублей

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск управления Федеральной налоговой службы по Псковской области к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Монолит» об обращении взыскания на заложенное имущество, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Согласно исковому заявлению, специализированный застройщик «Монолит» имеет задолженность по налогам (сборам, страховым взносам) на сумму 1 309 614 рублей.

Общество в добровольном порядке образовавшую задолженность не погасило, в связи с чем налоговый орган наложил арест на движимое имущество общества, а именно на силос цемента (100 тонн) стоимостью 1 258 333 рубля.

Учитывая данные обстоятельства, налоговый орган обратился в суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество – силос цемента (100 тонн).

Предварительное и судебное заседания назначены на 11 марта.