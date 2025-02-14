Экономика

РФ осталась первой в мире по поставкам пшеницы и стала лидером в экспорте гороха

Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок, также стала лидером по экспорту гороха, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Наша страна сохранила первое место по поставкам пшеницы», - заявила Лут в рамках III международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025, кадры ее выступления приводятся в Telegram-канале Минсельхоза РФ.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.

«Россия активно выращивает зернобобовые культуры. 4,2 миллиона тонн за прошлый сезон мы экспортировали и 3,2 миллиона тонн из них - это горох, первое место по гороху мы заняли», - сказала Лут.

Она также отметила, что в прошлом году экспортные поставки осуществлялись в 109 стран мира. При этом 70% объема поставок традиционно пришлись на Ближний Восток и Африку. Кроме того, Россия в 2024 году стала поставлять зерновые культуры в 11 новых стран, а еще семь стран возобновили поставки, пишет РИА Новости.

Более того, глава Минсельхоза РФ подчеркнула, что в прошлом году было безвозмездно поставлено 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы в шесть стран Африки.

Также Лут подтвердила прогноз по урожаю в 2024 году. «Ожидается, что после досчета по итогам 2024 года урожай в нашей стране составит 130 миллионов тонн», - заключила она.