Экономика

Энергетика под ключ: все этапы реализации проектов с «ЗЭТО»

ЗАО «ЗЭТО» предоставляет полный комплекс услуг, включая разработку проектной документации, проведение испытаний, ввод в эксплуатацию и последующее сервисное обслуживание. Такой подход позволяет оптимизировать сроки реализации проектов, обеспечивая их надежность и соответствие установленным требованиям.

Фотографии: «ЗЭТО»

Проектирование энергообъектов

Собственный проектный центр ООО «СМП Центр» выполнит разработку полной проектной и рабочей документации для строительства подстанций и сетей электроснабжения в любом регионе с применением специализированного программного обеспечения и расчетных программ, окажет услуги по ведению авторского надзора за строительством.

Строительные услуги

Штат квалифицированных рабочих специалистов проведет строительство и реконструкцию электрических подстанций «под ключ». Для выполнения работ созданы строительно-монтажные организации: ООО «ЗЭТО-СМП Северо-запад» г. Санкт-Петербург, ООО «ЗЭТО-СМП Поволжье» г. Казань, ООО «ЗЭТО-СМП Сибирь» г. Красноярск.

Шеф-монтаж

Шеф-инженеры осуществят контроль пусконаладочных работ, проконтролируют на соответствие требованиям РЭ и оформят акт готовности оборудования к вводу в эксплуатацию.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Выезд сервисной бригады осуществляется в течение 72 часов, а круглосуточная телефонная поддержка позволяет оперативно решать любые вопросы.

Проведение испытаний оборудования

Аккредитованный независимый испытательный центр, расположенный на территории завода «ЗЭТО» и входящий в число крупнейших в России, выполнит работы в области проведения испытаний электротехнического оборудования. Мощная испытательная база позволяет проводить испытания высоковольтного оборудования не только собственного производства, но и других предприятий России.

Завод проводит испытания:

Высоковольтные;

Тепловы;

Механические;

Климатические;

Защитных аппаратов.

Классификация испытаний:

Исследовательские – испытания макетов новых разработок.

Квалификационные – проверка образцов перед серийным производством.

Периодические – контроль стабильности технологии и качества серийной продукции.

Завод «ЗЭТО», благодаря высокой квалификации специалистов и многолетнему опыту, обеспечивает высокое качество на каждом этапе реализации проекта — от проектирования и строительства до пусконаладки и дальнейшего обслуживания. Мы ориентированы на долгосрочные отношения с заказчиками, предлагая не только надежные и эффективные решения, но и поддержку на всех этапах эксплуатации. С нами ваш проект будет реализован в срок, с соблюдением всех стандартов и требований, что гарантирует стабильность и безопасность работы энергосистемы.

Дополнительная информация доступна на сайте: zeto.ru. Заявки на проектные, строительные работы и проведение испытаний направлять на: contract@zeto.ru.

По материалам пресс-службы ЗАО «ЗЭТО»

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