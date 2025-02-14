ЦБ рассказал о масштабах дропперства в России

ЦБ обеспокоен масштабами дропперства в РФ: каждый месяц дропперами - подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Она подчеркнула, что в прошлом году регулятор поставил перед собой KPI по борьбе с этими высокорискованными P2P-операциями, и уже сейчас видно, что работа антиотмывочных инструментов дает свои результаты, отметила Полякова.
«Мы существенно ускорили выявление дропов - с одного-двух месяцев в 2023 году уже сейчас буквально до дней, а иногда и часов. Объемы этих операций к концу 2024 года снизились в три раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз и сейчас она стоит где-то порядка 30 тысяч рублей», - рассказала зампред ЦБ РФ, добавив, что комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид операций возросла с 5% до 12-15%.
«Мы стараемся создать максимально невыгодные и неудобные условия, сложные условия для ведения такого «бизнеса», - приводит слова Поляковой РИА Новости.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне говорила, что Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов.