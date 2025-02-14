Экономика

Доля нацвалют в расчетах за импорт выросла до рекордных 82%

Доля национальных валют в расчетах РФ за импорт товаров и услуг достигла 82%, следует из статистики ЦБ. При этом рубль занимает большой объем платежей — в IV квартале 2024-го на него пришлась почти половина всех расчетов (более 48%). Остальное — денежные единицы наших партнеров, например, юани или дирхамы.

«Токсичные» валюты (доллар, евро и деньги других недружественных стран) занимают долю менее 20% от всех расчетов за импорт, следует из квартальных данных ЦБ. В торговле с Азией — это всего лишь 10%, а в платежных операциях с Европой показатель впервые опустился ниже 40%.

В расчетах за экспорт ситуация аналогична — совокупная доля рубля и нацвалют превышала 82% по итогам IV квартала 2024-го года, следует из данных регулятора.

Дедолларизация в конечном счете влияет на курс рубля, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Чем реже используется американская валюта, тем меньше спрос на нее внутри страны и тем ниже ее стоимость относительно российских денег. Этот фактор оказывает фундаментальную поддержку рублю, пишут «Известия».

Рубль зависит от притока иностранной валюты в РФ, однако потребность в ней полностью обеспечивается доходами от экспорта, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Все остальное, на что и раньше требовались доллары и евро, теперь нам готовы продавать за нацвалюты, дефицита которых нет.