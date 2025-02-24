Экономика

Каждый второй крупный банк снизил ставки по вкладам после заседания ЦБ

Половина из 20 крупнейших банков, в числе которых «Сбер» и Газпромбанк, снизили ставки по вкладам на неделе после заседания Центробанка, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги». Доходность депозитов на сроках от трех до 12 месяцев сократилась в среднем на 0,3%.

В «Финуслугах» отметили, что сильнее всего упала доходность по годовым депозитам — почти на 0,5 п.п. в восьми банках. Она опустилась до 20,8% и стала ниже уровня ключевой ставки. Более выгодные условия все еще гарантируют сбережения на шесть месяцев — немного выше 21%.

В то же время, как сообщили в компании «Финуслуги», в феврале ставки по вкладам снизились в 15 банках из топ-20 ещё до заседания Центрального банка. В частности, «Известия» сообщают о снижении доходности в Альфа-банке, Газпромбанке, МКБ и банке «Дом.РФ». Кроме того, Сбербанк с 22 февраля снизил ставки по вкладам на 0,5 процентных пункта, как уточнили в пресс-службе компании, пишут «Известия».

Банки не рассчитывают на рост ключевой ставки и больше не закладывают этот сценарий в стоимость своих продуктов, заключил директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Юрий Эйдинов. По его словам, именно поэтому организации приступили к плавному снижению привлекательности сберегательных продуктов. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов подчеркнул, что пик ставок по банковским вкладам в России пройден.