Экономика

Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5–20%

Сразу два крупных поставщика сладостей предупредили федеральную торговлю, что пересматривают цены на свою продукцию. Так, компания «Марс» направила своим партнерам уведомление о подорожании некоторых товаров из базового прейскуранта, повышение планируется провести в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, а также с подорожанием других ингредиентов, растущими логистическими и операционными затратами, плюс — ростом стоимости упаковки и волатильности валютных курсов», — подчеркнула компания в письме.

Также уточнялось, что в связи с биржевыми трендами и прогнозами по инфляции в дальнейшем стоит ждать еще одного повышения цен, пишут пишут «Известия».

С конца февраля стоимость больших батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, а других форматов — от 13% до 19%. Skittles прибавит в цене 12%, драже M&M — до 16%. С 24 марта компания планирует отгружать конфеты «Коркунов» дороже на 14–19% в зависимости от веса продукции.

13 февраля ритейлеры также получили уведомление от компании Mondelez. С 1 апреля она повышает на 14,9% стоимость продукции под товарными знаками Alpen Gold, Milka и «Воздушный». Кроме того, подорожает на 6–9% и бисквитная категория — бренды Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное», BelVita. Такие изменения компания объясняет серьезным подорожанием сразу по нескольким статьям. Так, стоимость масел выросла на 26–40% с апреля 2024 года по середину февраля, а какао — на 39%.