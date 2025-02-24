Экономика

Правительство предложило ужесточить контроль над оборотом метанола

Оборот технического спирта и жидкостей, содержащих это вещество, сможет осуществляться только при изменении ряда его свойств: окраски, запаха или вкуса. Такие поправки к законопроекту «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей» внес Минпромторг. В понедельник, 24 февраля, изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в кабмине.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2024 года и принят в первом чтении уже в июне прошлого года. Он был разработан в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан и обеспечения безопасности производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, рассказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным Минздрава России, в 2020 году метанолом отравились 1 268 человек, в 2021-м — 1 360 человек. В 2022 году суммарное количество инцидентов с летальным исходом составило 800 человек — это 9% от всех отравлений спиртосодержащей продукцией. Одним из последних громких случаев стала гибель 50 человек в июне 2023 года от употребления напитка «Мистер Сидр», в котором содержался метанол, пишут «Известия».

Смотрите также Сидроделы обратились в Госдуму после случаев отравления палёным яблочным напитком

Сейчас, по словам Груздева, отсутствует единое комплексное регулирование оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, поэтому правительство вносит ряд поправок. Он отметил, что продажа будет осуществляться только при условии обязательной денатурации, то есть изменении цвета, вкуса или запаха.

«Требования в отношении такой денатурации и порядок ее осуществления устанавливаются правительством РФ. Кроме того, устанавливается порядок осуществления контроля за оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей», — добавил эксперт.