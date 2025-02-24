Экономика

Минпромторг рассказал об инвестпроектах по редкоземельным металлам

Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали в Минпромторге РФ.

«Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе», - сказали в Минпромторге.

Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%, пишет РИА Новости.

Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.

«Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике», - пояснили в Минпромторге.

В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства «Новые материалы и химия» и федпроекта в его составе - «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов».