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Экономика

Как самозанятым передать сведения о расчетах и оплатить налог, напомнили псковичам

26.02.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области напоминает о порядке исчисления и уплаты налога на профессиональный доход.

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При получении денежных средств налогоплательщик налога на профессиональный доход (НПД) обязан передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

  • через приложение «Мой налог»;
  • через оператора;
  • через кредитную организацию.

Если налогоплательщик использует в расчетах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом на основании сформированных чеков. После этого, не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в приложение «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

Информация о налоге и об уплате отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии мобильного приложения во вкладке «Начисления».

Кроме того, налогоплательщик может сформировать справку о состоянии расчетов (доходах) по НПД в мобильном приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС. Из нее можно узнать о сумме доходов и исчисленном налоге.

Напомним, налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период). Первым налоговым периодом будет период со дня постановки на учет до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была постановка на учет.

Если налог меньше 100 рублей, то эта сумма добавится к сумме налога к уплате по итогам следующего месяца.

Заплатить налог надо до 28-го числа включительно. Если дата уплаты выпадает на праздничный или выходной день, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Если этого не сделать в срок, в следующие 10 календарных дней через приложение придет требование об уплате налога, но уже с пенями.

«Можно настроить приложение «Мой налог» таким образом, чтобы налог списывался автоматически с вашего счета, подключив бесплатно "Автоплатеж". Это экономит время на заполнение платежного документа и не допустит неуплату исчисленной суммы и соответственно начисление пени», - отметили в УФНС.

Заплатить налог можно:

• самостоятельно, в том числе через приложение «Мой налог»;

• уполномочить кредитную организацию или оператора электронной площадки (тогда налоговый орган направит уведомление им);

• уполномочить налоговый орган на списание налога с банковского счета и перечисление его в бюджет через приложение «Мой налог».

Отметим, за нарушение порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о расчете, который учитывается в доходах, определена ответственность (ст. ст. 129.13, 129.14 НК РФ):

а) для налогоплательщика:

  • штраф в размере 20% от суммы расчета;
  • штраф в размере суммы расчета - при повторном нарушении в течение шести месяцев;

б) для уполномоченных операторов электронной площадки или кредитных организаций - штраф 20% от суммы расчета, но не менее 200 руб. за сведения о каждом расчете, не переданные в налоговый орган.

Теги: #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
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